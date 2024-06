Famalicão: Copa do Ave levou 900 crianças a Riba de Ave

Cinquenta e seis equipas, dos distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo, num total de 900 crianças, participaram, no mês passado, na II edição da Copa do Ave, que teve lugar na Didáxis, na vila de Riba de Ave.

A Copa do Ave, disputada por vários escalões, começou a 18 de maio, para petizes sub-7, com o Moreirense FC a arrecadar o primeiro lugar. No domingo, dia 19, foi a vez das equipas dos traquinas sub-9, tendo o Rio Ave FC levado o troféu.

No fim de semana seguinte, o torneio esteve reservado para traquinas sub-8 com o Vitória SC a sagrar-se vencedor. No domingo (dia 26 de maio), que assinalou o fim deste torneio de futebol infantil, em benjamins sub-11, o Grupo Desportivo de Porto D’Ave sagrou-se campeão.

Em todos os escalões de formação de futebol foram entregues prémios Melhor Jogador e de Melhor Guarda-Redes; todas as crianças receberam uma medalha de participação.

Nesta edição, o evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, da Junta de Freguesia de Riba de Ave e, ainda, com o comércio da vila, cumprindo o objetivo de envolver a comunidade local. A Copa do Ave aliou a vertente desportiva à vertente social e solidária, entregando uma doação superior a 500 euros a uma criança com necessidades especiais, para apoiar o seu tratamento.

Para além do futebol houve muita animação, como zonas de lazer e restauração.