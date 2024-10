Famalicão: Corte de água temporário esta quinta-feira

O músico de Vila Real atua em quarteto, no dia 8 de novembro, às 21h30, na Casa das Artes de Famalicão. Rui Fernandes, que vai apresentar temas com a viola Amarantina, tem-se dedicado a criar composições originais com o propósito de mostrar que este instrumento tem muito mais capacidade do que o rótulo que lhe é atribuído de servir apenas para ser utilizado em formações de música popular ou tradicional.

Rui Fernandes explora timbres, técnicas, acordes e arpejos construindo, em cada música, uma variedade enorme e surpreendente de momentos musicais que aumentaram ao convidar o trio de músicos para o acompanhar: Pedro Neves, piano; Miguel Ângelo, contrabaixo; e Ricardo Coelho, percussionista. Nasce, assim, a formação Rui Fernandes Quarteto para construir um concerto com características únicas e que tem como objetivo primeiro divulgar a viola amarantina que, apesar do nome, é uma viola do mundo.

O projeto Rui Fernandes Quarteto apresentou-se pela primeira vez em outubro de 2021, no Teatro de Vila Real, para divulgar as músicas que resultaram, no ano seguinte, na edição de um CD intitulado “A Viola Amarantina”.

Foto André Macedo