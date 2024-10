Famalicão: Criado laboratório de robótica para testar tecidos e malhas

A empresa famalicense ESI Robotics desenvolveu, em parceria com o CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, um laboratório de robótica para testar a manipulação robotizada de tecidos e malhas.

Estes testes permitem apresentar ao setor têxtil e do vestuário novas soluções que potenciem a robotização de processos, aumentando a eficácia produtiva, reduzindo custos nas empresas.

Este laboratório foi criado no âmbito da agenda mobilizadora, o PRR Texp@act – Pacto de Inovação para a Digitalização do Têxtil e Vestuário, que tem como principais objetivos o aumento da capacidade digital do cluster têxtil nacional e reduzir a dependência excessiva desta indústria, em particular do vestuário, de intervenção humana. Esta agenda ganha maior importância dada a escassez de mão de obra qualificada, criando soluções que combinem a ação dos trabalhadores, com a automação industrial e a robótica.

Neste laboratório, o CITEVE pretende criar projetos piloto e demonstradores industriais que visem, com recurso a automação industrial e robótica, o desenvolvimento na indústria têxtil pela realização de diferentes testes de manipulação de tecidos, tendo em conta a flexibilidade do material, a sua sensibilidade à pressão e as variações de textura e espessura, para evitar danos no seu manuseamento.

O sucesso deste projeto abre novas oportunidades para o têxtil e vestuário, desde logo pelo aumento da eficiência produtiva das empresas. Além disso, a precisão e repetição garantidas pelos robôs, pode reduzir o desperdício de materiais e, assim, contribuir para a sustentabilidade dos processos produtivos.

O Laboratório de Robótica «é um exemplo de como a inovação tecnológica pode responder aos desafios de setores tradicionais, como o STV. Este é apenas o início de uma transformação digital que terá um impacto profundo neste setor», pode ler-se numa publicação da ESI Robotics.

Fotos ESI Robotics