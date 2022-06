Famalicão: Debate sobre as escolas como espaço para brincar

O Grupo Sucesso, empresa líder no ramo imobiliário no norte de Portugal, passou a ser proprietária em Portugal da marca Realty One, que é uma referência mundial no sector imobiliário.

Liderado pelo empresário João Oliveira, o Grupo Sucesso, tem loja aberta na Avenida Marechal Humberto Delgado, com o nome Realty One Group; está também na vila de Joane, com a Sucesso II, e nos concelhos da Trofa (Key) e Póvoa de Varzim (Sucesso 5).

O Grupo Sucesso, que mantém a mesma equipa experiente e vencedora, sendo responsável por mais de 18 mil transações imobiliárias nos últimos 20 anos, tem planos de expansão na região, nomeadamente para Santo Tirso, Guimarães e Vila do Conde. Posteriormente, o objetivo é expandi-la a todo o país.

Quanto à Realty One, ou simplesmente One, está presente em mais de 15 países, com mais de vinte mil colaboradores e com mais de 17 anos de atividade. Tem mais de mil escritórios. É uma referência no setor imobiliário, sendo a que mais cresce nos Estados Unidos e está entre as 500 maiores empresas da América. Tem planos para se continuar a expandir, além do Norte de Portugal.

João Oliveira explica que o interesse em adquirir os direitos da Realty One «surge depois de atingidos os objetivos com os anteriores representantes». Para o empresário, «apesar de todas as conquistas aliadas às duas maiores marcas nacionais que viram crescer o Grupo Sucesso, a necessidade e ambição de fazer mais e melhor, com foco no cliente e na premissa de prestar um serviço cada vez mais personalizado, levaram a esta mudança».

A entrada no mercado nacional da Realty One pelo grupo Sucesso deve-se «à partilha dos valores que ambas as partes defendem: confiança e liberdade», para além de uma metodologia de trabalho diferente, centrada naquilo que são os interesses do cliente, a começar pela partilha de imóveis entre agências dentro e fora do grupo.