Famalicão desperdiça penálti mas garante empate com o Porto (1-1)

A famalicense parte, esta sexta-feira, para a Turquia onde vai correr, no domingo, nos Europeus de Corta-Mato. Vanessa Carvalho, que garantiu um lugar na “armada lusa” depois do terceiro lugar no campeonato nacional, embarca nesta aventura europeia animada «por ser uma estreia, para ganhar experiência internacional e, obviamente, para dar o meu melhor para um bom resultado da seleção nacional».

«Muito motivada», Vanessa antecipa uma prova muito exigente, perante atletas cotadas internacionalmente, «mas como o cross é, por vezes, muito incerto, por causa do terreno, do mau tempo, pode haver surpresas. Tudo darei em prol de um bom resultado coletivo». Individualmente, entrar nas três melhores portuguesas «seria um bom resultado». Porém, adverte, «tudo dependerá, e muito, do nível competitivo e das condições do terreno onde vamos correr».

Fisicamente, e depois de debelada uma lesão num pé, a famalicense que corre pelo SC Braga, sente-se bem, particularmente, depois de fazer um estágio de duas semanas nos Pirenéus, em França.

Em Antalya, Vanessa estará acompanhada três guerreiras, das quais sobressai a campeã nacional Mariana Machado. «Vou correr com colegas de equipa o que é, também, muito motivador e galvanizador».

Sobre o local da prova, cuidou de ver alguns vídeos. «Parece um percurso maioritariamente em relva, mas se chover vai ter lama. É uma incerteza», aponta em declarações a CIDADE HOJE.

Portugal leva 40 atletas para os Campeonatos da Europa de Corta-Mato, distribuídos pelos escalões seniores (masculinos e femininos), sub-23 e sub-20 (masculinos e femininos) e em estafeta mista.