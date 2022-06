Famalicão: EARO correu no Trail das Eiras

O programa das Ludoférias de verão da Associação Gerações já está fechado. Com a duração de dois meses e meio (entre 1 de julho e 16 de setembro), as Ludoférias serão um tempo e um espaço de brincadeira, de música, de cinema, de culinária, de pintura, de praia, de jogos de água, de passeios, de caminhadas e de contato com a natureza, sob a coordenação da professora Rita Gonçalves e da sua equipa de colaboradoras.

As férias começam com praia, a que se seguirão muitas manhãs nas piscinas municipais. As tardes têm também muita atividade e animação, desde um “Dia sobre rodas”, com bicicletas, trotinetes e patins; um workshop de danças populares; uma “oficina” de pintura de pedras; um “atelier” de jogos tradicionais e um “atelier” de expressão artística; uma “oficina” de stand-up comedy que se estenderá por duas tardes; uma oficina de culinária cupcakes, uma tarde de jogos de água e um “atelier” de poesia e de dança.

No dia 29 de julho, realiza-se o passeio intergeracional do Centro Comunitário da Associação Gerações que integra as valências de Clube Sénior e de Centro Educativo; um passeio destinado à partilha de saberes e de experiências entre os mais novos e os mais velhos. Uma caminhada intergeracional e um almoço ao ar livre serão os momentos altos desta jornada.

Aproveitando a proximidade do Parque da Devesa, a Associação Gerações vai procurar rentabilizá-lo em função dos interesses das crianças, ensinando-as sobretudo a “saborear o parque”.

Na semana que antecede a abertura do ano letivo de 2022 – 2023, as Ludoférias da Gerações vão explorar talentos, desenvolvendo o tema “aprendemos uns com os outros”.