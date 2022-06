Famalicão em Transição lamenta decisão do Tribunal sobre a construção do edifício do Centi

Este fim de semana disputou-se a segunda mãos das meias finais da Taça Concelhia que determinou que o Covense e Pedome vão à final. Os resultados: Pedome 10-3 Cajada (1.ª mão: 3-0); Covense 3-1 Grac (1.ª mão: 1-3). Após as grandes penalidades, Covense 7-4 Grac.

Nos campeonatos, os dois primeiros da classificação da 1.ª divisão do concelhio de futsal venceram os respetivos jogos, ambos por 3-0, mantendo, assim a distância entre ambos no topo da classificação. O líder Pedome, com 64 pontos, foi vencer a S. Martinho, enquanto que o Outeirense, com 58 pontos, recebeu e venceu a Acura, terceira classificada. Uma derrota que coloca a formação de Avidos bem distante dos dois primeiros, mantendo os 35 pontos.

Nesta jornada, a 22.ª, o Mal foi vencer, 2-3, a Barrimau, enquanto que o Castelões goleou (5-1) o Novais (na foto). Goleada (8-2), também, para a AD Esmeriz na receção ao GRAC. Já o jogo entre o Cajada e o Landim terminou com uma igualdade a um golo.

Na próxima jornada, sábado, às 16 horas, jogam Pedome-Castelões, Grac-S. Martinho e Novais-Outeirense; às 18 horas, Landim-Aderm, Jasp-Barrimau, Mal-Esmeriz e Acuda-Cajada.

Na 2.ª divisão, jornada 10, Requionenses e Covense continuam na frente da classificação, ambos com 22 pontos. A Adespo, com 16 pontos, viu o seu jogo com o Louredo adiado. Nesta jornada, o Riba d´Ave venceu, 3-2, a Flor do Monte e o Requionenses levaram a melhor, 3-5, na visita ao Bairrense, em Gavião. Já o Covense jogou em Pousada superou a Arpo, por 1-4.

No próximo sábado joga-se a décima primeira jornada, com a Arpo a receber o Bairrense, às 16 horas. O Requionense defronta o Louredo; a Adepo o Riba d´Ave e o Covense a Flor do Monte. Estes jogos são às 18 horas.

Esta sexta-feira, regressa o campeonato, com a 11.ª jornada: Grac-Flor Monte (20h30); Oliveirense-S. Mateus (21h); Cajada-Pedome (21h); Covense-Barrimau (21h)