Famalicão empata com Benfica e continua líder nos sub-19

Uma igualdade, a um golo, dividiu os pontos entre os dois primeiros do nacional sub-19, fase de apuramento de campeão.

Deste modo, o Famalicão continua líder isolado, com 16 pontos, mais três que os benfiquistas. Na jornada sete, disputada este sábado, no Seixal, os famalicenses estiveram na frente do marcador, com golo apontado por Tomás Oliveira, mas o Benfica conseguiu chegar ao empate.

Na próxima jornada, o Famalicão defronta o Estoril.