Famalicão empata em Braga (2-2)

O Famalicão empatou este domingo a duas bolas frente ao SC Braga, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 30.ª jornada da I Liga.

Os bracarenses entraram fortes e marcaram cedo, por Fran Navarro, aos dois minutos. A resposta do Famalicão surgiu ainda antes do intervalo, com Gil Dias a restabelecer a igualdade aos 40 minutos.

Na segunda parte, a equipa famalicense conseguiu a reviravolta, com Rafa Soares a fazer o 2-1 aos 65 minutos, culminando um contra-ataque rápido.

Quando tudo apontava para a vitória do Famalicão, o SC Braga chegou ao empate já nos descontos. Aos 97 minutos, na sequência de uma grande penalidade, a equipa da casa fixou resultado final em 2-2.