Desporto

Famalicão empata em Braga (2-2)

O Famalicão empatou este domingo a duas bolas frente ao SC Braga, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 30.ª jornada da I Liga.

Os bracarenses entraram fortes e marcaram cedo, por Fran Navarro, aos dois minutos. A resposta do Famalicão surgiu ainda antes do intervalo, com Gil Dias a restabelecer a igualdade aos 40 minutos.

Na segunda parte, a equipa famalicense conseguiu a reviravolta, com Rafa Soares a fazer o 2-1 aos 65 minutos, culminando um contra-ataque rápido.

Quando tudo apontava para a vitória do Famalicão, o SC Braga chegou ao empate já nos descontos. Aos 97 minutos, na sequência de uma grande penalidade, a equipa da casa fixou resultado final em 2-2.

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Adeptos famalicenses com novo acesso ao Braga x Famalicão desta noite

O Futebol Clube de Famalicão desloca-se a Braga para defrontar o Sporting Clube de Braga, num jogo da 30ª jornada da I Liga marcado para as 20h30 no Estádio Municipal de Braga, e há uma informação importante para os adeptos famalicenses: o acesso ao estádio será diferente do habitual, sendo que a entrada deverá ser feita exclusivamente pelas portas P3 e P4, situadas na Rua de S. Martinho, pelo que é aconselhável chegar com alguma antecedência e dirigir-se diretamente a essa zona para evitar contratempos.

Famalicão: Riba d´Ave perde em casa e continua em zona de despromoção

Faltam duas jornadas para o final da fase regular do nacional de hóquei em patins e o Riba d´Ave/CSJ Group ainda não saiu da zona de despromoção. A equipa de Jorge Ferreira é 12.ª, com 19 pontos. Este sábado, a contar para a jornada 24, recebeu a Sanjoanense e perdeu, por 4-6.
O conjunto ribadavense, depois de sofrer o primeiro golo, passou para a frente do marcador e, na segunda parte, esteve a vencer por 4-2, mas a equipa visitante foi capaz de ir buscar a vitória que lhe garante a manutenção.
Daniel Pinheiro, que bisou, Nanu Castro e Guilherme Azevedo foram os autores dos golos do Riba d´Ave que, na próxima jornada, a penúltima, visita o último da classificação, o CD Póvoa. A última jornada será em casa, com o HC Braga.

Famalicão: João Azevedo é campeão nacional da Milha

Na tarde deste sábado, o atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira sagrou-se campeão nacional absoluto da Milha. A prova decorreu em Eiras, em Coimbra. João Azevedo somou ao título absoluto o de sub-23 e cumpriu a distância em 4:14.19.

Coletivamente, a EARO classificou-se em quarto lugar em juvenis femininos e em juniores masculinos.

Famalicão: Cajada garante tricampeonato no concelhio de futsal

A Cajada sagrou-se campeã do campeonato de veteranos de futsal, conquistando o terceiro título consecutivo na prova concelhia organizada pela AFSA.

O título foi alcançado a quatro jornadas do final da prova, depois da vitória, 9-2, sobre a Acura, em partida realizada na noite desta sexta-feira.

A formação de Cabeçudos, invicta na prova, tem mostrado um claro domínio sobre os adversários que apenas conseguiram roubar um empate até ao momento.

Famalicão: Manutenção adiada para a última jornada

A equipa de futsal do Famalicão terá de esperar pelo que vai acontecer nos jogos AD Fundão x Elétrico e Caxinas x Quinta dos Lombos para ver em que posição ficará na classificação no arranque para a última jornada do campeonato nacional, agendada para o dia 2 de maio. Uma coisa é certa, só a vitória interessará ao conjunto famalicense, sendo que não depende apenas de si para garantir a manutenção na época de estreia na Liga Placard.

Na noite desta sexta-feira, na penúltimo jornada, o Famalicão foi goleado, 10-1, no Pavilhão João Rocha, pelo Sporting. Perante uma das melhores equipas nacionais, o conjunto famalicense nunca teve argumentos para discutir o resultado.

Resta, então, uma jornada para decidir o futuro do conjunto famalicense no campeonato nacional. E esse encontro será com o Fundão, adversário direto na luta pela permanência.

Antes da derradeira jornada, na próxima semana, no dia 22 de abril, às 18 horas, o Famalicão volta a defrontar o Sporting, em Gondomar, nos quartos de final de Taça de Portugal.

Bebidas alcoólicas regressam aos estádios da I Liga

No jogo da jornada 31, entre o Tondela e o Nacional, podem ser vendidas bebidas alcoólicas (teor alcoólico até 6,0% vol.).

A venda será feita segundo alguns parâmetros: apenas até 10 minutos após o início do jogo, durante o intervalo e até 10 minutos após o início da segunda parte. A cada adepto só podem ser vendidas, no máximo, três bebidas alcoólicas em material não contundente. A venda e consumo serão proibidos após o final do jogo, tal como não é permitida em regime de venda ambulante. Há, no entanto, exceções, designadamente nas zonas ZIP devidamente autorizadas.

Os adeptos que possam indiciar estar sob o efeito do álcool podem ser submetidos a teste e se recusarem serão colocados fora do recinto. Considera-se sob influência de álcool uma taxa igual ou superior a 0,8 g/l.

Este regresso – mais de 40 anos depois – de bebidas alcoólicas aos estádios será, por enquanto, em jogos-piloto.

 