A equipa de Carlos Carvalhal empatou 2-2 frente ao Estrela da Amadora, este sábado, em jogo da 5.ª jornada da I Liga.

Georgios Koutsias abriu o marcador logo aos 2 minutos, dando vantagem aos famalicenses, que chegaram ao intervalo na frente.

Na segunda parte, o Estrela deu a volta ao resultado. Leandro Antonetti empatou aos 57 minutos e Max Scholze colocou a equipa da casa a vencer aos 69’.

A resposta do Famalicão surgiu aos 80 minutos. Rodrigo Pinheiro sofreu falta dentro da área e Koutsias, chamado a converter a grande penalidade, não desperdiçou e fixou o resultado em 2-2.

O avançado grego foi, assim, decisivo com os dois golos do Famalicão, que soma mais um ponto no campeonato.