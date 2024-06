Famalicão: Escola D. Sancho I celebra Dia da Empresa

A Escola D. Sancho I celebrou, no dia 4 de junho, a 10.ª edição do Dia da Empresa. Uma cerimónia que serviu para reforçar a colaboração entre o setor educativo e o empresarial.

Segundo a direção da Escola, «o Dia da Empresa é também a ocasião para reconhecermos e agradecermos o apoio inestimável das empresas parceiras». Acrescenta que «a sua colaboração contínua tem sido essencial para o desenvolvimento de projetos educacionais inovadores, para a oferta de estágios e oportunidades de emprego, e para o enriquecimento curricular dos nossos alunos. Através dessa parceria, conseguimos preparar nossos estudantes não apenas academicamente, mas também para os desafios reais do mercado de trabalho».

Esta 10.ª edição do Dia da Empresa contou com uma série de atividades. A manhã foi marcada pela palestra “A Importância das Soft Skills no Mercado de Trabalho”, por Ricardo Salgado, CEO da dstelecom, que proporcionou aos alunos uma visão prática do mercado de trabalho e das oportunidades de carreira, incutindo-lhes uma compreensão mais clara das exigências profissionais.

Entre momentos culturais e as intervenções da diretora do Agrupamento, Helena Pereira, e do vereador da Educação, Economia, Empreendedorismo e Inovação, Augusto Lima, a parte da tarde destacou-se pela palestra “O Elevador Social nas Organizações” ministrada por José Machado, diretor de Recursos Humanos do dstgroup.

Houve ainda lugar à assinatura de novos protocolos e respetivo descerramento de placas no mural “Parcerias da Escola” e ao tradicional Sancho d’Honra.

O Agrupamento agradece a todas as empresas e instituições que se uniram nesta jornada. «O sucesso do Dia da Empresa é um reflexo do empenho e da dedicação dos nossos parceiros», conclui.