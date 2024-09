Famalicão: Excelente prestação da equipa Transfradelos na Baja Reguengos de Monsaraz

No passado fim de semana, sexta, sábado e domingo, cumpriu-se mais uma prova do Campeonato Fia de Bajas TT, a já carismática Baja Reguengos de Monsaraz, com 350kms de troços cronometrados, divididos por três setores seletivos. Em simultâneo disputavam-se, também, o Campeonato Nacional de TT Motos, Quads e SSV, estes com quilometragem ligeiramente mais curta.

Com quase todos os pilotos nacionais que disputam o campeonato inscritos, de realçar a presença de alguns, como João Ferreira, Hélder Oliveira, João Ramos, Alejandro Martins, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, entre outros. De realçar, ainda, a participação massiva da equipa famalicense, Transfradelos, composta pelos pilotos Tiago Reis, Daniel Silva e Edgar Reis, todos com as novas evoluções dos pequenos/grandes carros, “Taurus” de seu nome.

De salientar, também, as presenças dos navegadores Paulo Marques, que acompanhava José Rogeira, em Ford Ranger e Arcélio Couto a navegar José Nogueira, em BRP Maverick.

A prova foi ganha à geral por João Ferreira, seguido de Hélder Oliveira e João Dias, sendo Tiago Reis o quarto classificado (segundo na categoria Challenger), depois de uma corrida empolgante, isenta de erros, com o carro a comportar-se mecanicamente exemplar, com o piloto ainda a adaptar-se à mudança da Toyota Hilux, para este carro muito mais pequeno, mas com potência bem mais disponível. Os seguintes, Daniel Silva e Edgar Reis, classificaram-se em lugares também muito bons, 8.º e 11.º, tendo sido a equipa Transfradelos, uma vencedora.

O navegador Arcélio Couto, conseguiu terminar em 31.º lugar, fruto de circular a meio do pelotão, com as dificuldades do pó, a condicionar a sua corrida.

Paulo Marques, enquanto andou, manteve-se pelo primeiro terço da geral, tendo, entretanto, levado uma grande penalização e desistido mais tarde. Conseguiram concluir a prova, apenas 59 equipas, das 84 à partida.

De realçar, que se tratou de uma prova muito bem organizada, grande apoio aos pilotos, quer na segurança, quer na marcação da pista, criando para o público bons espaços de visibilidade e sem riscos.

Terminada esta prova, com Tiago Reis a continuar a assumir um lugar de destaque no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, ficamos a aguardar pela próxima, em meados do mês de outubro, em Portalegre, onde se espera uma vez mais a presença sempre digna de várias equipas famalicenses.

A.N. Carvalho