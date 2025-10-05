Famalicão: FAC começa campeonato com vitória

Ao final da tarde deste sábado, a equipa sénior do FAC venceu, 2-0, em casa do Infante de Sagres. Tratou-se da primeira jornada do nacional da segunda divisão de hóquei em patins, competição que tem o Famalicense como um dos candidatos à subida.

A estreia em casa é no próximo sábado, na receção à equipa B da UD Oliveirense.

Foto Facebook do FAC