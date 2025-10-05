Concelho, Desporto

Famalicão: FAC começa campeonato com vitória

Ao final da tarde deste sábado, a equipa sénior do FAC venceu, 2-0, em casa do Infante de Sagres. Tratou-se da primeira jornada do nacional da segunda divisão de hóquei em patins, competição que tem o Famalicense como um dos candidatos à subida.

A estreia em casa é no próximo sábado, na receção à equipa B da UD Oliveirense.

Foto Facebook do FAC

Famalicão: 28 animais encontraram uma nova família este sábado

O Dia Mundial do Animal foi celebrado este sábado, em Famalicão, com um balanço muito positivo: 28 animais encontraram uma nova família. O Centro de Recolha do concelho esteve aberto durante todo o dia, recebendo dezenas de visitantes que quiseram conhecer e adotar os patudos à espera de um novo lar.

A iniciativa foi marcada por momentos de grande emoção e contou com o apoio essencial dos voluntários, cuja dedicação diária torna possível mudar o destino de tantos animais.

Famalicão: Aparatosa colisão entre veículos na N204/5 em Landim

A tarde deste sábado fica marcada por uma aparatosa colisão entre viaturas, na freguesia de Landim, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 14h00, na estrada nacional 204/5, sendo que para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

Há registo de, pelo menos, um ferido ligeiro.

Famalicão: Riba d´Ave dá boa réplica a candidato ao título nacional

Na noite desta sexta-feira, no jogo de apresentação aos associados, o Riba d´Ave/CSJ Group perdeu, 3-5, com a UD Oliveirense, uma das principais formações nacionais.

Após seis semanas de preparação, a equipa ribadavense teve um bom desempenho e esteve na frente do marcador, com golos de Gonçalo Machado e Nanu Castro, mas o intervalo chegou com o empate a dois golos. Na segunda parte, a equipa convidada passou para a frente do marcador, mas Gustavo Pato voltou a empatar o jogo. Foi já na fase final que a Oliveirense cavou a diferença, fixando o marcador em 3-5.

O campeonato nacional da 1.ª divisão começa a 12 de outubro, e o Riba d´Ave, treinado por Jorge Ferreira, recebe o CH Carvalhos.

Foto reprodução Facebook Riba d´Ave HC.

Famalicão: Francisco Silva na seleção nacional sénior

O nadador do Grupo Desportivo de Natação está convocado para a seleção nacional sénior que, nos dias 27 e 28 deste mês, fará um estágio no Centro de Alto Rendimento, em Rio Maior.

O clube manifesta o seu orgulho por esta chamada, considerando que “é o reconhecimento do seu talento, dedicação e do trabalho diário desenvolvido”.

Francisco estará entre a elite nacional num estágio de alto rendimento da Federação Portuguesa de Natação.

Adote um animal: CROA de Famalicão aberto hoje até às 17h30

Neste sábado, 4 de outubro, Dia Mundial do Animal, o Centro de Recolha Oficial de Famalicão abre as portas a todos os que queiram adotar um novo amigo de quatro patas. Até às 17h30, o espaço estará disponível para visitas e adoções, numa iniciativa que pretende sensibilizar a população para o bem-estar animal e promover a adoção responsável.

O município lembra que adotar é um gesto de amor e de cidadania, contribuindo para dar uma nova oportunidade a cães e gatos que aguardam por uma família.