Famalicão: FAC vence HC Braga e sobe ao oitavo lugar

Depois de três dias de folga dados ao plantel pelo treinador João Pedro Sousa, após a vitória, 1-2, no Bessa, o FC Famalicão regressa ao trabalho esta quinta-feira, para preparar o próximo jogo da Liga.

A receção ao Arouca está marcada para a noite de 3 de abril, às 20h15, sendo que esta partida será preparada com várias ausências, dado que o Famalicão tem vários jogadores ao serviço das respetivas seleções. Uma situação inédita que reflete «o trabalho e o rendimento que os jogadores estão a ter», assumiu João Pedro Sousa, em declarações proferidas na véspera do confronto com o Boavista.

Enea Mihaj está ao serviço da Albânia, Alex Dobre na Roménia, Penetra na seleção sub-21, Gustavo Sá nos sub-19, David Tavares na seleção de Cabo Verde e Pelé pela Guiné-Bissau. Todos estes jogadores só regressam nos primeiros dias da próxima semana.

Garantida (praticamente) a manutenção, o que acontece pela quinta vez consecutiva, ultrapassando o recorde de participações seguidas no escalão maior do futebol nacional, 4 -, o FC Famalicão prepara-se para as últimas nove jornadas do campeonato a olhar para cima, espreitando um lugar europeu que está a 7 pontos de distância, ocupado pelo Vitória; os famalicenses ocupam o nono lugar, com 33 pontos

E há, ainda, a luta por um lugar na final da Taça de Portugal. A equipa está, pela terceira vez na sua história (a segunda desde que chegou, em 2018/2019, à primeira liga), numa meia-final da Taça de Portugal. O acesso à final será discutido com o FC Porto, numa eliminatória a duas mãos, cujo primeiro jogo está marcado para 26 de abril.

Mudança para a Academia «é fundamental»

Ainda recuperando as declarações de João Pedro Sousa no passado sábado, o treinador considerou que ultrapassadas as dificuldades vividas, nesta época como nas anteriores, «é importante percebermos porque estivemos tanto tempo com tantas dificuldades. Temos de ficar mais maduros, fazer uma gestão de expectativas e prepararmo-nos. Se é isto que queremos, estar mais acima, temos de mudar alguma coisa todos». E sobre o futuro vê mudanças positivas, como seja o facto do plantel passar a treinar, a partir da próxima época, na Academia. «As condições vão ser melhores daqui para a frente. A mudança para a Academia é fundamental. A administração e o presidente sabem que é fundamental» para «o projeto do Famalicão», que apresenta uma proposta de «valorização de jogadores e uma proposta de jogo atrativo. Isso requer trabalho, requer condições para treinar e fazer evoluir os jogadores. E mesmo assim nada é garantido», avisa, para logo a seguir prometer que «nós vamos tentar primeiro e, depois, dar um passo à frente para que o objetivo seja mais alto».