Famalicão: FC Porto vence em Riba de Ave

Gustavo Sá, jovem promessa do Futebol Clube de Famalicão, integra a prestigiada lista dos jogadores sub-21 mais valiosos do mundo, elaborada pelo Observatório do Futebol (CIES). O médio de apenas 19 anos ocupa a 87.ª posição, com uma avaliação de 16,9 milhões de euros, sendo o segundo jogador português mais valioso da lista.

Este reconhecimento vem somar-se à recente nomeação de Gustavo Sá para o prémio Golden Boy, reforçando a qualidade do seu desempenho e o seu enorme potencial. Desde que se estreou na equipa principal do Famalicão em 2022, com apenas 17 anos, o médio tem mostrado uma ascensão meteórica, recebendo elogios de adeptos e especialistas do futebol.

Internacional sub-21, Gustavo Sá foi também destaque no Campeonato da Europa de sub-19 em 2023, onde marcou dois golos e fez uma assistência. A sua performance tem despertado a atenção dos responsáveis do futebol jovem nacional, sinalizando-o como uma das grandes promessas do futuro do futebol português.