Famalicão: Feira da Primavera em Cabeçudos

A Associação de Moradores das Lameiras exige, orgulhosamente, desde o dia 21 de março, “O Jardim da Poesia”, que foi inaugurado para assinalar o Dia Mundial da Poesia. O evento realizou-se no jardim do Centro Social das Lameiras, com a presença do presidente da direção, Jorge Faria, do vereador da Cultura, Pedro Oliveira, e de membros da direção da AML, colaboradores e utentes do setor infanto-juvenil e seniores.

Na ocasião, Jorge Faria agradeceu ao Município a doação dos mupis publicitários que se encontram a embelezar o jardim e aos colaboradores que participaram na sua transformação.

Na cerimónia, Pedro Oliveira focou a sua intervenção na importância da poesia na cultura local, bem como, a relevância destes eventos acontecerem em instituições como a AML, quer ao nível da cultura como do desporto, fomentando a aprendizagem e a passagem de testemunhos intergeracionais. O autarca reforçou, ainda, o compromisso do Município em apoiar a arte e a cultura no concelho.

A inauguração do “Jardim da Poesia” foi um sucesso e contou com um recital de poesias, por elementos ligados à AML, Carla Carvalho, Educadora Social do setor dos idosos, e dois jovens do CATL, Carolina Guimarães e Tiago Pereira.

O recital despoletou um enorme entusiasmo com cada poema declamado, proporcionando um momento de inspiração e confraternização entre gerações.