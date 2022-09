Famalicão: GD Joane vence Vitória SC

O Centro de Competências do Agroalimentar para o Setor das Carnes – TECMEAT, em parceria com o Colab4Food, PortugalFoods e o Município de Famalicão, realiza no dia 27 de setembro, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, a conferência MEAT MEETINGS’22. Trata-se de uma iniciativa que pretende ser um ponto de partilha e debate para diversos stakeholders da indústria agroalimentar, com foco no segmento das carnes.

O encontro vai reunir várias entidades nacionais e internacionais, numa conferência onde serão explorados temas como simbiose industrial, transformação de subprodutos, economia circular, MEAT 4.0, sistemas automáticos de controlo de qualidade, novos produtos revolucionários, entre outros. Temas que serão abordados por vários oradores, em representação de várias instituições

A conferência presta-se, ainda, a momentos de networking entre as entidades presentes, bem como ponto de partilha de experiências nacionais e internacionais, com o intuito de aumentar a competitividade do setor a nível nacional e internacional.

A participação na conferência é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória, através do link: https://bit.ly/MEATMEETINGS22 .

O TECMEAT é um centro focado na investigação, desenvolvimento e promoção da indústria das carnes, que se encontra instalado no CIIES – Centro de Investigação, Inovação e Ensino Superior de Vila Nova de Famalicão, em Vale São Cosme. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, criada em 2020, que tem por objetivo potenciar o aumento da competitividade e inovação das empresas produtoras e transformadoras do setor das carnes, através do desenvolvimento científico e tecnológico. Para além do envolvimento da autarquia famalicense, a TECMEAT tem como entidades sócio fundadoras: universidades e politécnicos, outros centros tecnológicos e associações empresariais.