Famalicão: Greve da função pública fecha escolas

Esta quinta-feira, em reunião de Câmara, o vereador Paulo Folhadela disse que em boa hora arranca a rotunda no acesso a Mogege; a mesma aprovação relativamente à compra do terreno na feira dos agricultores. Contudo, o socialista lamentou que Mário Passos tenha esperado «pelo fim do mandato para avançar com duas propostas apresentadas pelo Partido Socialista no início do mandato».

Em nota à imprensa, a coordenadora da secção de Famalicão, Alexandra Moreira, acrescentou que «estes atrasos tiveram consequências reais e negativas para os famalicenses: o elevado número de acidentes, muitos deles graves, na saída para Mogege, e os prejuízos sofridos pelos lavradores e comerciantes do campo da feira, que se deparam há anos com um terreno transformado num autêntico lamaçal em dias de chuva, afastando os clientes» acusou.

O presidente da Câmara, Mário Passos, disse que o timing foi o possível, depois de negociações com os proprietários dos terrenos. Recordou que a Câmara estava a tentar comprar o espaço da feira dos lavradores há décadas, mas não tinha sido possível chegar a acordo, até porque havia o interesse da superfície comercial do lado.