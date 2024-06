Famalicão: Gustavo Sá renova até 2029

O “porta-estandarte” da formação do FC Famalicão, que vingou na equipa sénior e é pretendido por importantes clubes, prolongou o contrato até 2029.

Gustavo Sá, médio, de 19 anos, é reconhecidamente um jovem de muito talento e as duas temporadas realizadas na equipa principal catapultaram-no para um patamar que o levou, por exemplo, a integrar os nomeados para o prémio Golden Boy, que elege o melhor jogador sub-21 a jogar no futebol europeu.

Na temporada passada conseguiu , ainda, mais um feito, ao estrear-se pela seleção nacional sub-21.

No Famalicão, foi dos mais jovens a estrear-se pela equipa principal – com 17 anos – e, aos 19 anos, já assumiu a condição de capitão por diversas ocasiões, somando mais de 50 jogos com a camisola da equipa principal.

O rosto do jogador “made in Famalicão” agradece ao clube o prolongamento do contrato. “As renovações que temos firmado nas últimas épocas acabam por ser o reflexo do meu crescimento e só me deixam ainda mais galvanizado para continuar a consolidar o clube no patamar que já todos lhe reconhecem”.

O percurso de Gustavo no Famalicão é sensacional, desde os sub-15 à equipa principal, sendo visto como um caso de sucesso nos escalões de formação e, por isso, um exemplo para os mais jovens.

Foto arquivo