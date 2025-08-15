Famalicão já sabe dia e hora da 3ª e 4ª jornadas

O Futebol Clube de Famalicão já conheceu os dias e horas das jornadas 3 e 4 I Liga, com ambição de somar pontos e manter um bom lugar na classificação.

Na 3.ª jornada, a equipa famalicense recebe o Gil Vicente FC, a 24 de agosto, às 15h30.

Já na 4.ª jornada, o Famalicão desloca-se ao terreno da AFS, dia 30 de agosto, às 18h00.