Famalicão: Joane goleia e continua invencível

A contar para a décima segunda jornada da pró nacional da AF Braga, Joane e Oliveirense venceram as respetivas partidas.

Os joanenses, goleram, 2-4, Os Sandinenses, com golos de Barreto, Rui Jorge e um bis de Bruno Moreira.

A formação de Oliveira Santa Maria, em casa, venceu, 2-1, o Vieira que marcou primeiro, ainda na primeira parte. Nuno Silva e Pedrinho, na segunda metade do encontro, deram a vitória à Oliveirense.

A jornada 12 será completada na tarde deste domingo, mas até lá, o Joane está, provisoriamente no primeiro lugar, com 26 pontos, e ainda sem sofrer qualquer derrota. A Oliveirense subiu ao décimo quarto lugar, com 12 pontos.