Famalicão: Junta de Ribeirão vai distribuir baldes para a compostagem comunitária

Drible responsável pelo branding do novo restaurante do Grupo Marco!

A Drible, agência de marketing digital, branding e web, foi a responsável pelo desenvolvimento da identidade visual do novo restaurante Solto, do Grupo Marco, que abriu as portas em Vila Nova de Famalicão a 19 de setembro.

O Solto destaca-se como um espaço premium, especializado em carnes frescas grelhadas, que dispõe também de opções, como massas, sendo a principal referência a grana padano. No entanto, a grande estrela do menu são as carnes, que prometem elevar a experiência gastronómica da cidade.

“Soltamos a nossa criatividade e o Restaurante Solto nunca mais se sentiu perdido”, afirma a equipa da Drible, descrevendo o processo criativo que culminou numa marca elegante e bem definida, com todos os elementos em perfeita harmonia.

Com uma decoração moderna e acolhedora, acompanhada de um serviço de excelência, o Solto convida todos os apreciadores de boa carne a visitarem o espaço. Seja para um jantar especial ou uma refeição descontraída, o Solto promete surpreender e conquistar pela qualidade e ambiente.

A colaboração entre a Drible e o Grupo Marco é uma parceria sólida que dura há mais de sete anos. A agência tem sido responsável pela criação da identidade visual de todo o grupo, além de gerir as redes sociais do Restaurante Marco, o primeiro e conceituado espaço do grupo, conhecido pelas suas francesinhas, em Vila Nova de Famalicão.

O Grupo Marco inclui ainda a Roma Romã, um espaço de brunch e lunch, também na cidade. Com a abertura do Solto, o grupo diversifica a sua oferta gastronómica na região, reafirmando o seu posicionamento.