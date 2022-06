Famalicão lança programa de capacitação para empreendedores

Entre 6 de julho e 17 de agosto entra em exibição o programa do Cinema Paraíso, uma aposta do Cineclube de Joane, que apresenta várias propostas cinematográfica que podem ser vistas no Parque da Devesa, bem como em Castelões e Telhado.

Este ano, para além das habituais sessões às quartas-feiras no anfiteatro do Parque da Devesa, a iniciativa vai passar pelas freguesias de Castelões e Telhado. Todas as sessões estão marcadas para as 22h00 e têm entrada gratuita.

A 22.ª edição do Cinema Paraíso arranca a 6 de julho, na Devesa, com a exibição do filme “Duna”. Segue-se a primeira noite de cinema nas freguesias, no dia 10 de julho, no Centro Social e Paroquial de Castelões com o filme “Ladrões de Bicicletas”.

Dia 13, o cinema ao ar livre prossegue na Devesa com a exibição da versão portuguesa do filme “Cantar 2”, com as vozes de Aurea, Vasco Palmeirim, entre outros. Dia 17 de julho, há cinema em Telhado, no Largo da Junta de Freguesia, com a exibição do filme inspirado na vida e carreira das Doce – “Bem Bom”.

A partir desta data todas as sessões têm lugar na Devesa. Dia 20 de julho, passa o filme “A vida extraordinária de Louis Wain”. Agosto arranca com a exibição do mais recente êxito de bilheteira em Portugal, o novo “Top Gun: Maverick”, no dia 3. Seguem-se os filmes “Belle”, no dia 10, e a encerrar esta edição do Cinema Paraíso, o filme “Conto de Verão”, no dia 17.

Recorde-se que o Cineclube de Joane organiza desde 1999 o Cinema Paraíso em Famalicão. A iniciativa é promovida em parceria com o município e a Casa das Artes.