Famalicão: Mulher agredida a murro e pontapé em Joane ficou com braço, dedos e dentes partidos

No campeonato nacional feminino, jornada 9, o FC Famalicão goleou, 7-1, o Vilaverdense. É a segunda vitória famalicense na Liga BPI que coloca o conjunto de Rita Castro e Silva na nona posição, com 6 pontos.

No jogo disputado na tarde deste sábado, no campo de treinos do Estádio Municipal, a estrela foi Kleydiana Borges, com 3 golos. Os restantes foram marcados por Rita Dias, Mafalda Nunes, Sara Coutinho e Victoria Pereira.

A superioridade famalicense foi latente ao longo da partida que chegou ao intervalo com um 4-1. Tudo igual na segunda parte e mais três golos que deram uma vitória demolidora perante o último classificado da competição.