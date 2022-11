Famalicão: Natal N´Aldeia em Pedome

A presente edição da Taça Intermunicipal MKA, que já arrancou, regressa ao formato inicial com equipas dos municípios de Famalicão e da Trofa (dada a ausência de competições de futsal em Santo Tirso), envolvendo três escalões: Seniores Masculinos e Seniores Femininos e Veteranos Masculinos.

Na edição 22-23 marcam presença 8 equipas de cada escalão, sendo 4 de cada município. As equipas foram divididas em duas séries, sendo os jogos a realizar a duas mãos, uma das novidades no formato organizativo. Os primeiros classificados de cada série defrontam-se numa finalíssima, marcada para o dia 3 de junho de 2023.

Em seniores masculinos participam a Outeirense, Aderm, S. Martinho e Acura, de Famalicão. Já oriundas da Trofa, estão Casa do FCP da Trofa, Paradela, Covelas e Guidões.

Em veteranos, voltam a competir nesta edição o Covense, o Grac, o S. Mateus e o Cajada, do lado famalicense; enquanto as equipas apuradas da Trofa são o Team Lantemil, S. Romão, AB92 e Alvarelhos.

A competição feminina será disputada por 10 equipas: Coronado, Inter-Milheirós, Alvarelhos, Rebordões, Vermoim, Malta, Fornelo, CD José Lopes, Maganha e Guidões.

A 1.ª jornada começou na sexta-feira, dia 18, no escalão de veteranos masculinos, enquanto os seniores masculinos jogam a 1.ª jornada apenas no próximo sábado. Por definir estão ainda as datas dos seniores femininos, escalão que contempla apenas equipas que militam na Trofa.

Os resultados da 1.ª jornada dos veteranos: série A: Covense 3 vs 3 Grac; Team Lantemil vs S. Romão (adiado); série B: Cajada 6 vs 2 Alvarelhos; S. Mateus 0 vs 6 AB92.

A segunda jornada tem lugar a 20 de janeiro.

Já os seniores masculinos entram em campo este sábado (dia 26 de novembro) com as seguintes partidas: Série A – Aderm vs Outeirense; Casa FC Porto vs Acura; Série B – Covelas vs Guidões; S. Martinho vs Paradela.

Na apresentação desta edição, realizada em Famalicão, o vereador do Desporto na Câmara de Famalicão, Pedro Oliveira, considerou esta competição extra-concelhia como um projeto consolidado que valoriza o desporto de Famalicão e da Trofa.

«Quer a AFSA quer a AFPT sentiram-se com vontade de abraçar este projeto conjunto e em boa hora o fizeram, porque o que acaba por acontecer é que aquela paixão e emoção que acontecem nos jogos do concelhio, quer em Famalicão, como na Trofa, vão ser transportadas para uma dimensão supra-concelhia, permitindo às equipas vivenciarem novas experiências e diferentes competições», referiu o vereador.

O autarca garante que da parte do município de Famalicão haverá sempre apoio às competições concelhias, deixando um agradecimento aos responsáveis pelo projeto «pelo contributo inestimável que dão ao desenvolvimento e à promoção do nosso território. Desejo que seja uma excelente Taça Intermunicipal e que no fim acabe por vencer o melhor», almeja.

Márcio Sousa, presidente da AFSA-Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão, destacou o importante apoio da empresa famalicense MKA que empresta o seu nome à competição e mostrou-se satisfeito com a experiência realizada nas últimas duas edições. «O que está por detrás, apesar de ainda ser curto, demonstra que esta foi uma boa aposta», frisou o dirigente, agradecendo a disponibilidade do concelhio da Trofa. Por fim, Márcio Sousa explicou que, «infelizmente», o campeão concelhio (de seniores e de veteranos masculinos – AD Pedome) não marca presença nesta competição em virtude dos maus comportamentos dos seus adeptos e que levou o Município da Trofa a não permitir o acesso dos mesmos aos seus pavilhões.

A presidente da AFPT-Associação Futebol Popular da Trofa, Madalena Azevedo, estendeu os agradecimentos à empresa MKA e corroborou das palavras do seu homólogo famalicense. «Sabíamos que este era um projeto com pernas para andar e com sucesso garantido e o tempo tem-nos dado razão. Por isso contem connosco para lhe dar continuidade», frisando que a instituição foi forçada da «vedar a presença da AD Pedome durante algum tempo, na medida em que os pavilhões que usamos são propriedade do município».