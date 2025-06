Famalicão: Outeirense vence Taça

Numa partida muito e bem disputada, a Outeirense levou a melhor, por 3-1, sobre o MAL na final da Taça Concelhia da Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão.

No Pavilhão Municipal sempre cheio de adeptos, o intervalo chegou com um empate a um golo. Foi na segunda parte que a Outeirense conseguiu dilatar a diferença, mas com o MAL a ameaçar, em duas ocasiões, o empate.

Cai, assim, o pano sobre a final four da Taça e da época da AFSA. Na Taça, a Cajada venceu em veteranos e seniores a Outeirense.

Pedome venceu o campeonato da primeira divisão, o Cabeçudense a segunda e a Cajada a prova de veteranos.