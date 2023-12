Famalicão perde com o Benfica ( 3 – 0 )

Com 2023 a dar os últimos toques, o presidente do Futebol Clube de Famalicão perspetiva o novo ano «cheio de sucessos». Na mensagem de Ano Novo, José Pina Ferreira vaticina que 2024 será «importante na afirmação do clube e do seu papel enquanto relevante instituição desportiva».

Eleito em novembro passado, embora desde julho a liderar uma comissão diretiva, Pina Ferreira refere que os órgãos sociais estão a trabalhar «no sentido de continuar a afirmar os valores do clube», fomentando a sua ação enquanto entidade formadora «e estreitando a ligação com os sócios». Estes são os primeiros desígnios para o novo ano, com votos «de saúde, prosperidade, sucessos e novos projetos. Esta é a nossa mensagem para os sócios do Futebol Clube de Famalicão».