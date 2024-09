Famalicão: Preparação do Riba d’Ave HC/CSJ Group passou pela Galiza

Na próxima sexta-feira, 4 de outubro, às 21 horas, o Riba d’Ave HC/CSJ Group apresenta-se oficialmente aos sócios e adeptos diante de um adversário da 1ª divisão, a anunciar, naquela que será também a estreia oficial do novo equipamento para a época 2024/25.

Entretanto, no passado fim de semana teve dois testes com equipas espanholas que, apesar dos resultados menos positivos, foram importantes para a preparação da próxima época. Numa incursão de dois dias à Galiza e já com o plantel completo (após regresso do internacional angolano, Anderson “Nery”, da Selecção de Angola), o emblema ribadavense foi o convidado de honra da apresentação aos associados do histórico clube galego Deportivo Liceo.

Para o Deportivo Liceo foi o derradeiro jogo de preparação com vista à Supertaça de Espanha, a realizar-se no próximo fim de semana. Já os comandados de Raúl Meca tiveram um teste de Champions League ou não fosse o conjunto espanhol um crónico participante e candidato a vencer a maior prova de clubes do Hóquei em Patins da Europa. O jogo acabou por ser proveitoso para as duas equipas, porque foi bem disputado, intenso, equilibrado e de grande impacto físico. A equipa espanhola adiantou-se no marcador, mas a equipa ribadavense foi sempre no alcance. A partida terminaria em 4-3.

No domingo, houve jogo amigável com os galegos do Club Dominicos, mas o desgaste do jogo anterior e a viagem fizeram-se sentir, principalmente na 2ª parte. O resultado acabou ser um empate, a dois golos diante, a formação espanhola que disputará a OK Liga Plata (equivalente à 2ª Divisão Nacional de Portugal).

Jogo com o SL Benfica na Elite Cup

Realizou-se na passada semana o sorteio da Elite Cup 2024, prova que se realizará no pavilhão multiusos de Odivelas, de 11 a 13 de outubro, quer em seniores masculinos quer em femininos. O Riba d’Ave HC/CSJ Group terá nos quartos-de-final o SL Benfica, um oponente de elevado calibre. O encontro está marcado para as 15 horas, de 11 de outubro, sendo que o vencedor encontrará, no dia seguinte, nas meias-finais, o vencedor do jogo Sporting CP com AD Valongo/Colquímica.

Na mostra comunitária da Riba de Ave e na Vital Sport 2024

O clube ribadavense esteve na Mostra Comunitária de Riba de Ave com um espaço de divulgação, venda de merchandising e atendimento a atuais e novos sócios do clube. Nesses mesmos dias, 28 e 29 de setembro, esteve também na Vital Sport 2024, num evento lúdico e de promoção da prática desportiva junto dos mais jovens, com os espaços de Hóquei em Patins, Patinagem Artística, Futsal e Atletismo.

Foto: Deportivo Liceo