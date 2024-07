Famalicão: Prepare as sapatilhas, roupa confortável e uma lanterna para a Caminhada Noturna

A segunda Caminhada Noturna acontece no dia 12 de julho. A iniciativa, que assinala o encerramento da programação do Move-Te 2024, realiza-se pelas 20h45, com partida e chegada no Parque da Freguesia de Seide.

Com um percurso circular de 12 quilómetros, com grau de dificuldade médio, a caminhada vai passar nas freguesias de Seide, Vermoim e Requião.

A participação está sujeita a inscrição prévia, com vagas limitadas, em formulário disponível no Famalicão Desportivo (www.famalicaodesportivo.pt).

O projeto municipal Move-te tem proporcionado desporto gratuito, ao ar livre, para todas as idades, em parceria com mais de 70 instituições locais – entre as quais, juntas de freguesia, associações e ginásios do concelho. A iniciativa está a passar por três dezenas de freguesias, num total de 187 aulas de 33 modalidades.