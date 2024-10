Famalicão: Sofia Oliveira vai ao europeu de kickboxing

A paróquia de Calendário (São Julião) preparou um programa para assinalar o sexagésimo aniversário de ordenação sacerdotal do padre Adelino da Silva Costa.

Para celebrar esta data terão lugar, ainda este mês, dois grandes momentos. Um concerto, pela orquestra de cordas da ARTAVE, no dia 26 de outubro, às 21h00, na igreja de S. Miguel-o-Anjo. No dia seguinte decorre o grande momento da vida sacerdotal, com a celebração de ação de graças pelo dom do sacerdócio, às 11h00, no salão paroquial.

A paróquia convida toda a comunidade a participar nestes momentos e a celebrar o dom do sacerdócio do padre Adelino Costa que é natural desta freguesia.

O padre Adelino Costa é, desde 1982, vigário cooperador na paróquia de São Julião.