Famalicão: Tarde de desperdício dá empate

Na quinta jornada do nacional da segunda divisão de futebol feminino, o FC Famalicão empatou, a zero, na receção ao Clube Albergaria.

Na tarde deste sábado, no campo número dois do Estádio Municipal, as famalicenses ficaram a dever a si próprias a vitória. Duas bolas nos ferros e outras oportunidades perdidas explicam a ausência de golos perante um adversário que apostou, em demasia, no empate… o que acabou por conseguir.

Após esta jornada da primeira fase, as famalicenses somam apenas cinco pontos e ocupam a sexta posição, integrando o grupo da fase de manutenção/descida.

