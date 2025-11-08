Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Tarde de desperdício dá empate

Na quinta jornada do nacional da segunda divisão de futebol feminino, o FC Famalicão empatou, a zero, na receção ao Clube Albergaria.

Na tarde deste sábado, no campo número dois do Estádio Municipal, as famalicenses ficaram a dever a si próprias a vitória. Duas bolas nos ferros e outras oportunidades perdidas explicam a ausência de golos perante um adversário que apostou, em demasia, no empate… o que acabou por conseguir.

Após esta jornada da primeira fase, as famalicenses somam apenas cinco pontos e ocupam a sexta posição, integrando o grupo da fase de manutenção/descida.

Foto arquivo

Deixe um comentário

Famalicão: Riba d’ Ave entra a vencer nas competições europeias

Ao princípio da noite deste sábado, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da WSE CUP, o Riba d’ Ave CSJ Group venceu, 3-2, o Tomar.

Num jogo intenso e com reviravoltas no marcador, os ribadavenses mostraram-se determinados frente a um adversário de qualidade e que colocou muitas dificuldades.

Nanu Castro (2) e Gustavo Pato marcaram pelo conjunto de Riba de Ave.

A eliminatória está, assim, em aberto para o segundo e decisivo jogo, marcado para o dia 22 de novembro.

Famalicão: Léo Realpe regressa à seleção do Equador

O jovem defesa central do FC Famalicão está de regresso à seleção principal do Equador, algo que não acontecia desde março de 2024.

Léo Realpe vê, assim, coroado o excelente arranque de temporada no centro da defesa famalicense. Realpe recebeu a convocatória este sábado, integrando a lista de eleitos para os jogos com Canadá e Nova Zelândia, ambos de preparação para o Campeonato do Mundo 2026, competição para a qual a seleção sul-americana já está qualificada.

Famalicão: Joane goleia e continua invencível

A contar para a décima segunda jornada da pró nacional da AF Braga, Joane e Oliveirense venceram as respetivas partidas.

Os joanenses, goleram, 2-4, Os Sandinenses, com golos de Barreto, Rui Jorge e um bis de Bruno Moreira.

A formação de Oliveira Santa Maria, em casa, venceu, 2-1, o Vieira que marcou primeiro, ainda na primeira parte. Nuno Silva e Pedrinho, na segunda metade do encontro, deram a vitória à Oliveirense.

A jornada 12 será completada na tarde deste domingo, mas até lá, o Joane está, provisoriamente no primeiro lugar, com 26 pontos, e ainda sem sofrer qualquer derrota. A Oliveirense subiu ao décimo quarto lugar, com 12 pontos.

Praça / Mercado de Famalicão celebra o S. Martinho com oferta de castanhas

A Praça / Mercado de Famalicão vai celebrar o São Martinho com todos os visitantes, numa iniciativa cheia de sabor e tradição. Na próxima terça-feira, dia 11 de novembro, o mercado vai oferecer castanhas assadas, num claro apelo para que a população venha viver o espírito desta data típica de outono.

Entre o aroma das castanhas e o ambiente animado, o convite é simples: fazer compras na Praça, saborear uma castanha e celebrar o São Martinho.

Wine Fest estreia-se em Famalicão com muitos visitantes no primeiro dia do evento

Famalicão brindou ontem à abertura da primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que decorre até domingo na Praça D. Maria II. O evento, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, atraiu milhares de visitantes logo no primeiro dia, confirmando o entusiasmo à volta desta nova festa dedicada ao vinho.

O festival reúne 22 produtores nacionais, com destaque para os de Famalicão e da Região dos Vinhos Verdes, distribuídos por 18 stands. O espaço inclui também food trucks, produtos regionais e zonas de convívio.

A entrada é gratuita, bastando adquirir o copo oficial para participar nas provas.

Este sábado o programa inclui uma mesa-redonda na Fundação Cupertino de Miranda, às 16h30, dedicada ao setor vitivinícola, um showcooking às 19h00 no recinto do evento e a Noite Quinta das Pirâmides com DJ, que promete animar o público até mais tarde.

Famalicão: Parque de Estacionamento junto à CESPU entra em obras e vai ter mais lugares

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão dá início esta segunda-feira, 10 de novembro, à requalificação do parque de estacionamento da Estação Rodoviária. A empreitada, orçada em 200 mil euros, será realizada em duas fases, permitindo a utilização parcial do espaço durante as obras.

O projeto prevê o aumento da capacidade do parque de 76 para 99 lugares, incluindo zonas reservadas a pessoas com mobilidade condicionada, motociclos, bicicletas e trotinetes.

A intervenção vai ainda melhorar a rede de iluminação pública e a drenagem de águas pluviais, num investimento que visa reforçar as condições de estacionamento, acessibilidade e mobilidade junto a um dos principais pontos de transporte urbano do concelho.

No âmbito dos trabalhos, serão abatidas quatro árvores que apresentam problemas fitossanitários. O prazo de execução é de 120 dias.