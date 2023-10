Famalicão: Team Transfradelos ajuda três equipas a concluir a difícil Baja Portalegre 500

A edição deste ano da Baja Portalegre 500 foi muito difícil para todos os pilotos, que tiveram de enfrentar a muita chuva e lama que trouxeram dificuldade acrescidas.

Edgar Reis, acompanhado de Tiago Neves, fez a estreia num Can Am, da categoria T3 (ndr. não foi possível recuperar a Toyota Hilux, depois da avaria mecânica na Baja do Oeste), uma experiência muito desafiante. «Queríamos experimentar este tipo de carro e foi tudo novo para nós». Naturalmente, explica Edgar Reis, «tivemos de fazer uma adaptação à condução, mas acabamos por nos divertir e fechar a época, numa prova que é sempre especial pelos muitos pilotos e pelos milhares de adeptos que nos acompanham ao longo dos três dias da corrida».. A equipa terminou na 11ª posição dos T3, 20º lugar da geral.

Com mais experiência ao volante dos Can Am, Daniel Silva, navegado por Hugo Lopes, terminou a prova na 14.ª posição da categoria T3 e 28.º da geral. «Terminar a prova passou a ser o principal objetivo, depois de muitos problemas no carro, no decurso do primeiro Setor Seletivo», apontou Daniel Silva, que pelo meio ainda parou para tirar de um riacho um outro concorrente.

Francisco Barreto, que esteve nesta prova com assistência do Team Transfradelos, também conseguiu levar a Toyota Hilux até final e só Tiago Reis, com problemas elétricos, não conseguiu concluir a prova,