Famalicão: Xadrez da Didáxis sobe à 1.ª divisão

O Clube de Xadrez A2D sagrou-se campeão nacional da 2.ª divisão, série A, e na próxima época, vai jogar entre elite nacional. Na nona e derradeira ronda das respetivas séries da 2.ª divisão, o Clube de Xadrez da Didáxis necessitava de ganhar, dada a concorrência do GX Porto, à espreita de um desaire da equipa famalicense. O CX A2D venceu com autoridade a equipa da AX Gaia B e feitas as contas totalizou 23 pontos (sete vitórias e duas derrotas), contra os 22 do GX Porto (cinco vitórias, três empates e uma derrota).

A equipa A do CX A2D fez-se representar por Carlos Novais (3,5 pontos em 8 jogos); Mestre Nacional Ivo Dias (4 pontos em 6 jogos); Luís Romano (7 pontos em 9 jogos); João Afonso (4 pontos em 6 jogos); Mestre Nacional Paulo Pinho (4 pontos em 5 jogos); João Romano (1 pontos em 1 jogo) e Mestre FIDE feminina Inês Silva (0,5 pontos em 1 jogos).

Contando com vinte e dois anos de existência, esta é sem dúvida mais uma bonita página escrita pelo clube famalicense que regressa à elite nacional (2014, 2015, 2016, 2018, 2021 e agora 2027) com quatro subidas da 2.ª divisão para a 1.ª divisão nacional: 2013, 2017, 2020 e 2026.