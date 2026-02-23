Concelho

Famalicense morre em prova BTT

Paulo Guimarães de 55 anos faleceu, este domingo, enquanto participava numa prova BTT, em Vila do Conde.

O famalicense, natural e residente da freguesia de Pousada de Saramagos, praticante da modalidade, terá sofrido uma doença súbita e não resistiu.

Nas redes sociais, Paulo é recordado por várias organizações e movimentos da região, dada as diferentes ligações que fazia questão de manter.

Famalicão: “Os Caretos” e os “150 anos da Ferroviária” foram os grandes vencedores do Carnaval de Ribeirão

O 20.º Desfile de Carnaval da Vila de Ribeirão, no concelho de Vila Nova de Famalicão, saiu à rua este domingo, 22 de fevereiro, e encheu as principais artérias da freguesia de cor, criatividade e animação.

Perante centenas de pessoas, a organização distribuiu mais de mil euros em prémios pelos participantes que se destacaram nesta edição. O prémio de Melhor Grupo foi atribuído a Os Caretos e o de Melhor Carro distinguiu “150 Anos da Ferroviária”. Na categoria de Melhor Individual venceu “Penélope Pescoço Longo”.

Na animação de rua, o destaque foi para “Shrek – Não julgues o Livro pela Capa”, que conquistou o primeiro lugar. O prémio de Melhor Som em Desfile foi entregue a “Flash Back”.

Houve ainda prémios sem distinção de categoria para vários participantes: As Motinhas da Vila, As Pintoras, A Revolução dos Lobitos, O Influencer da Aldeia, Moto-quedas, As Vespas, Os Prisioneiros da Estrada, Casados de Fresco e Os Carros.

Famalicão: Riba d’ Ave “vende cara” derrota ao Porto

A equipa de Jorge Ferreira mostrou muita atitude e determinação diante do FC Porto, crónico candidato ao título nacional.

Ao final da tarde deste domingo, o Riba d’ Ave esteve a perder, 1-0, mas foi capaz de virar o marcador, 2-1, com golos de Nanu Castro e Gustavo Pato. A vitória portista foi conseguida com um golo do famalicense Gonçalo Alves. Ezequiel Mena tinha aberto o ativo e Di Benedetto fez o empate a dois golos que Gonçalo Alves desfez.

Com 17 jornadas no principal campeonato nacional de hóquei em patins, os ribadavenses somam 17 pontos e ocupam o décimo lugar. Na próxima jornada novo jogo grande na vila de Riba de Ave. No dia 28 deste mês é a vez do Benfica visitar o Parque das Tílias.

Famalicão: Vingança terá estado na origem de fogo posto em duas casas

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 42 anos suspeito de ter provocado dois incêndios em moradias na freguesia de Carreira, no concelho de Famalicão. De acordo com a autoridade, o alegado autor terá atuado por vingança, na sequência de conflitos anteriores.

Os factos ocorreram na manhã de sexta-feira. Segundo a investigação, o suspeito terá entrado nas habitações, cujos proprietários não se encontravam no local, e ateado fogo à roupa das camas com recurso a um isqueiro, abandonando depois o local.

As chamas alastraram rapidamente, causando elevados prejuízos no interior das casas e danos no telhado de uma habitação contígua.

A detenção foi realizada nesse mesmo dia, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Famalicão: Homem de 44 anos ferido em acidente na N206 (Pousada de Saramagos)

Um homem de 44 anos ficou ferido, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na N206, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 11h25, na Avenida da Riopele.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Criança de 14 anos ferida em colisão entre viaturas na freg. de Vale S.Martinho (N206)

Uma criança de 14 anos ficou ferida na sequência de uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na manhã deste domingo, em Vale São Martinho, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 11h15, na Avenida Tomás Pereira, em plena N206.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que transportaram a jovem, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Famalicense desaparecido há 2 anos e 4 meses: Um caso, zero respostas

Adelino Ferreira Lopes, natural de Vila Nova de Famalicão, está desaparecido há dois anos e quatro meses. O homem foi visto pela última vez na manhã de 17 de outubro de 2023 e, desde então, não há qualquer informação sobre o seu paradeiro.

À data do desaparecimento, Adelino vivia com uma família de acolhimento na freguesia de Requião. Terá saído de casa por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco. Nunca mais foi visto.

Apesar das buscas realizadas pelas autoridades e pela família, não foi encontrada qualquer pista que ajude a esclarecer o que aconteceu. O caso foi entregue à Polícia Judiciária, que continua a investigar.

O desaparecimento adensa-se em mistério, tendo em conta que Adelino dependia de medicação diária e apresentava dificuldades de locomoção, deslocando-se de forma bastante mais lenta. A ausência de qualquer rasto, face a estas limitações, levanta ainda mais interrogações num caso que permanece sem respostas.