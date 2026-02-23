Famalicense morre em prova BTT

O 20.º Desfile de Carnaval da Vila de Ribeirão, no concelho de Vila Nova de Famalicão, saiu à rua este domingo, 22 de fevereiro, e encheu as principais artérias da freguesia de cor, criatividade e animação.

Perante centenas de pessoas, a organização distribuiu mais de mil euros em prémios pelos participantes que se destacaram nesta edição. O prémio de Melhor Grupo foi atribuído a Os Caretos e o de Melhor Carro distinguiu “150 Anos da Ferroviária”. Na categoria de Melhor Individual venceu “Penélope Pescoço Longo”.

Na animação de rua, o destaque foi para “Shrek – Não julgues o Livro pela Capa”, que conquistou o primeiro lugar. O prémio de Melhor Som em Desfile foi entregue a “Flash Back”.

Houve ainda prémios sem distinção de categoria para vários participantes: As Motinhas da Vila, As Pintoras, A Revolução dos Lobitos, O Influencer da Aldeia, Moto-quedas, As Vespas, Os Prisioneiros da Estrada, Casados de Fresco e Os Carros.