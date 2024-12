Famalicense Vanessa Carvalho estreia-se hoje na Turquia nos Europeus de Corta-Mato

O Futebol Clube do Porto emitiu um comunicado neste domingo onde repudia os incidentes registados durante e após o empate (1-1) frente ao Famalicão, na 13ª jornada do campeonato, no Estádio Municipal de Famalicão.

Segundo o clube, jogadores, equipa técnica e jornalistas do Porto Canal foram alvo de insultos, ameaças e tentativas de agressão por parte de indivíduos desordeiros. Os comportamentos, classificados como “inadequados e injuriosos” comprometeram a segurança física dos visados e, no caso dos jornalistas, a liberdade de informação.

O FC Porto reforçou que não vai tolerar as ações que atentem contra o bom nome e a honra do clube e dos seus profissionais. Adiantou ainda estar a colaborar com as autoridades para identificar os responsáveis e promete tomar medidas após a apuração das responsabilidades.