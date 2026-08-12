Quem ainda não conseguiu comprar óculos próprios para acompanhar o eclipse solar desta quarta-feira poderá encontrar novas unidades em algumas farmácias.

A Associação Nacional de Farmácias (ANF) revela que alguns estabelecimentos vão receber mais óculos, embora parte desse reforço possa já estar destinada a clientes que fizeram reservas. A disponibilidade depende, contudo, do stock existente nos fornecedores.

Desde o início de agosto e até segunda-feira, foram vendidos nas farmácias 63.259 óculos para observar o fenómeno.

A ANF reforça que a observação do Sol deve ser feita apenas com proteção adequada. Os óculos certificados devem apresentar a norma ISO 12312-2 e a marca CE, sendo que a utilização de equipamentos inadequados pode provocar danos permanentes na visão.

O eclipse acontece esta quarta-feira, entre cerca das 18h30 e as 20h30.

Centenas de milhares de óculos gratuitos foram também distribuídos pela Ciência Viva através de iniciativas próprias e do site Clube da Visão.