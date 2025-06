Final Four da Taça Concelhia joga-se este fim-de-semana

Foi a icónica obra de Camilo Castelo Branco – “Amor de Perdição” – que inspirou a marcha da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, a grande vencedora da edição de 2025 das Marchas Antoninas de Famalicão.

Os 145 marchantes dos Bombeiros Famalicenses conquistaram o júri do desfile, que este ano comemorou o bicentenário de nascimento do romancista Camilo Castelo Branco. Com um total de 156 pontos, a marcha arrecadou ainda os prémios de “Melhor Coreografia”, “Melhores Arcos” e “Melhor Música”.

Em segundo lugar ficou a ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Antas, com 149 pontos. Em terceiro lugar ficou a Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte, com 126 pontos, conquistando ainda o prémio de “Melhor Letra” e “Melhor Guarda-Roupa.

O prémio de “Marcha Mais Popular” foi atribuído à marcha da Associação Coração Vale São Cosme.

No final da noite, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, traçou um balanço muito positivo de mais uma noite de Marchas, agradecendo às 9 associações participantes e aos mais de 1000 marchantes que este ano marcaram presença no desfile “por todo o entusiasmo e dedicação que colocaram ao longo dos últimos meses neste momento que é o ponto alto das nossas Festas Antoninas”.

“Vivemos uma noite fantástica, muito entusiasmante e que puxou pelo orgulho dos famalicenses. Temos de facto muitos motivos para estarmos todos orgulhosos das nossas Marchas e das nossas Festas Antoninas”, acrescentou.

O entusiasmo do público encheu as ruas do centro da cidade e dos Paços do Concelho e trouxe ainda mais brilho aquele que é o ponto alto das Festas Antoninas de Famalicão.

O júri das marchas foi composto por um grupo de personalidades independentes e qualificadas, com experiência na avaliação dos diferentes critérios que estiveram em análise.

Refira-se que as Festas Antoninas terminam esta sexta-feira, 13 de junho, com o dia dedicado às festividades religiosas em honra de Santo António, feriado municipal em Famalicão. Primeiro com a Missa Solene e a distribuição do Pão de Santo António, a partir das 10h30, e depois com a Procissão Solene, a partir das 17h00. À noite, nota para o grande espetáculo de encerramento, com o concerto de Nuno Ribeiro, a partir das 22h00, no Parque da Devesa (junto ao lago) e com uma sessão de fogo de artificio também na Devesa.

Resultados Finais Marchas Antoninas 2025

1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses (156 pontos)

2. Associação Recreativa e Cultural de Antas (149 pontos)

3. Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte (126 pontos)

4. LACS, Associação Cultural São Salvador da Lagoa (123 pontos)

5. Associação Unidos de Avidos (117 pontos)

6. Associação Cultural Recreativa São Pedro de Riba D’Ave (117 pontos)

7. Associação Coração Vale S. Cosme (100 pontos)

8. Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe (98 pontos)

9. Associação Sentir a Terra (UF Gondifelos, Outiz e Cavalões) (76 pontos)