Os preços dos combustíveis podem voltar a aumentar de forma significativa na próxima segunda-feira. O gasóleo poderá sofrer uma subida de até 14 cêntimos por litro, enquanto a gasolina poderá aumentar cerca de sete cêntimos.

A previsão resulta da subida do preço do petróleo, que já aumentou cerca de 10% face à semana passada, numa altura de forte tensão no Médio Oriente. Também a cotação dos produtos refinados e a desvalorização do euro face ao dólar estão a pressionar os preços.

Os valores finais só serão conhecidos no final da semana e ainda podem sofrer alterações. Se as previsões se confirmarem, o aumento irá anular a descida registada no início desta semana.

Fonte: SIC Notícias