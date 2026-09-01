A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, admite que o Sistema Volta ainda está a enfrentar alguns problemas, sobretudo relacionados com a deposição de embalagens na via pública.

A governante garante que as situações identificadas estão a ser analisadas e que algumas já foram resolvidas. Defende, no entanto, um reforço da fiscalização e um maior envolvimento dos municípios no funcionamento do sistema.

Entre as soluções em estudo está a instalação de recipientes próprios junto aos locais de deposição de resíduos, para evitar que as embalagens sejam deixadas na rua. O Governo está também a reunir com o setor da hotelaria e restauração para encontrar respostas para as dificuldades existentes.

Maria da Graça Carvalho considera ainda necessário aumentar o número de máquinas de recolha, sobretudo de maior dimensão, para facilitar a entrega das embalagens.

O Sistema Volta entrou em funcionamento em Portugal em abril e abrange garrafas de plástico e latas até três litros. Por cada embalagem é cobrado um depósito de 10 cêntimos, valor que é devolvido ao consumidor quando esta é entregue num ponto de recolha.