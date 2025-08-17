Governo prolonga situação de alerta até terça-feira

O Governo prolongou por mais 48 horas a situação de alerta devido ao risco de incêndios.

A medida entra em vigor às 0h00 desta segunda-feira, dia 18, e mantém-se até às 23h59 de terça-feira, dia 19.

Segundo a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o prolongamento deve-se às condições adversas, em especial ao vento forte, que agravam o perigo de fogos rurais.

Recorde-se que Portugal está em situação de alerta desde 2 de agosto, devido às temperaturas elevadas e ao elevado risco de incêndios, sobretudo no Norte e Centro do país.