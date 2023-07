Greve dos funcionários judiciais cancela julgamentos e diligências

Mais de 1500 estudantes do ensino secundário, de 4 distritos (Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Porto), participaram, no dia 27 de abril, no Open IPCA. Estes estudantes usufruíram das várias atividades que ilustram o ensino praticado em cada Escola do IPCA: ESG (Escola Superior de Gestão), EST (Escola Superior de Tecnologia), ESD (Escola Superior de Design), ESHT (Escola Superior de Hotelaria e Turismo) e ETeSP (Escola Técnica Superior Profissional).

Além das atividades e de ficarem a conhecer o Campus, esclareceram dúvidas sobre o que é ser estudante nesta instituição. Os participantes foram, ainda, presenteados com momentos musicais protagonizados pelos grupos académicos do IPCA: Tuna Mista do IPCA, Tuna Feminina do IPCA e Tuna Académica do IPCA.

Nas palavras da professora Oscarina Conceição, que este ano coordenou a Comissão da Organização deste evento, o que se viu nestes dois dias «é o trabalho de meses, eu diria que é o trabalho de 365 dias. Todas estas atividades foram pensadas pelas escolas, discutidas com a direção e envolveram toda a comunidade académica na sua preparação, culminando nestes dois dias intensos, durante os quais recebemos mais de 1500 estudantes», refere a organizadora que mencionou ainda a vertente pedagógicas destes dias.

Este ano a mostra teve como grande novidade, além das atividades, a Feira Internacional na Sala 24 que contou com a participação do Stund Council RUN-EU do IPCA, com o Gabinete de Relações Internacionais, com o Gabinete de Emprego e Empreendedorismo, com o Future Advanced Skills Academy (FASA) e com o Europe Direct de forma a dar a conhecer aos visitantes as potencialidades que vão encontrar na instituição.

Esta é uma oportunidade para os candidatos ao ensino superior ficarem a conhecer o que de melhor se faz no IPCA.