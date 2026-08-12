Portugal assiste esta quarta-feira a um raro eclipse total do Sol. O fenómeno decorre durante cerca de duas horas, entre as 18h30 e as 20h30, com o máximo previsto para perto das 19h30. O próximo eclipse total do Sol visível em Portugal só acontecerá em 2144.

A expectativa em torno do fenómeno está também a gerar oportunidades de negócio. Em Famalicão, há quem esteja a tentar aproveitar a falta de óculos próprios para observação do eclipse, que se esgotaram em várias farmácias e óticas.

Na internet multiplicam-se os anúncios em plataformas de compra e venda de artigos usados. Alguns dos óculos que foram disponibilizados pelas óticas estão agora a ser revendidos por valores que chegam aos 100 euros por unidade.

Os especialistas alertam, contudo, para a importância de utilizar apenas óculos certificados para observação solar, uma vez que olhar diretamente para o Sol pode provocar lesões graves nos olhos.