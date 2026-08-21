O Devesa Sunset chega ao fim esta sexta-feira, 21 de agosto, com um concerto especial de Lena D’Água no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão.

A artista portuguesa sobe ao palco junto ao lago, pelas 19 horas, para aquele que será o último concerto desta edição, com entrada livre.

Com uma carreira marcada por grandes êxitos da música nacional, Lena D’Água promete um espetáculo capaz de juntar diferentes gerações, revisitando temas que atravessam várias décadas.

Organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, o Devesa Sunset encerra assim mais um ciclo de concertos ao pôr do sol, num ambiente único de música e natureza.