Meninos Cantores da Trofa apresentam “José, Será Mago?”

No dia 3 de abril, pelas 11h00, os Meninos Cantores do Município da Trofa apresentam o espetáculo “José, Será Mago?” com base no livro homónimo de Mário Alves. Este momento musical terá como palco o Fórum Trofa XXI.

“José, Será Mago?” é da autoria de Mário Alves, autor que estará presente neste primeiro momento de apresentação deste projeto. Este escritor, tenor e músico já tem uma longa relação com os Meninos Cantores do Município da Trofa, tenho já trabalhado com o Coro Trofense noutros projetos.

A 3 de abril, os Meninos Cantores irão protagonizar três temas, numa apresentação com duração de cerca de 60 minutos. A entrada é livre.

O Coro dos Meninos Cantores do Município da Trofa, formado por 40 elementos, nasceu a 1 de outubro de 1999, sendo dirigido desde a fundação por Antónia Maria Serra.