Mostra Comunitária de Riba de Ave

Bairro recebe este sábado mais uma edição da mostra comunitária.

O evento decorre no Parque das Camélias, a partir das 14h00, com uma programação se estende ao longo da noite.

Acompanhe aqui a programação:

14h00 – Abertura da Mostra Comunitária com a fanfarra CNE 027 Bairro

14h30 – Inauguração Loja da Conferência S. Vicente de Paulo

15h00 – Vigilância de Saúde [Conferência Vicentina de Bairro]

15h00 – Demonstração Mini-Ténis [Clube Ténis de Bairro]

16h00 – Palestra “Comunicação Eficaz” [Centro Social de Bairro] Local: Salão Nobre

17h00 – Mostra a Mexer – Aula de Aeróbica [BBOX & Prof. Simão Silva]

18h00 – Apresentação do livro, vida e obra do Comendador Manuel Maria Castro Alves – “Castro Alves – O dever de um homem idealista e generoso” [Museu de Cerâmica Artística – Fundação Castro Alves]

18h00 – Bar / Gin Tónico & Friends [Bairro Futebol Clube]

19h00 – Coro infantil da EB 1 Bairro [Prof. Isabel Campos]

20h00

– Tábua de queijos & enchidos [Comissão de Festas Nossa Senhora do Rosário]

– Tasca com Comes & Bebes [CNE 027 Bairro]

– Roulotte Alimentação Saudável [Centro Social de Bairro]

– Sobremesas & Café [GNG – Grupo Nova Geração]

21h30 – Grupo de Cavaquinhos da Fundação Castro Alves

22h00 – Concerto Músico Angelo B