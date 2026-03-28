Não esqueça: A hora muda esta noite

Na madrugada deste domingo, Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores entram no horário de verão, com os relógios a avançarem uma hora.

No continente e na Madeira, a mudança faz-se à 01:00, passando para as 02:00. Nos Açores, ocorre à meia-noite, quando passa a ser 01:00.

O horário de inverno regressa a 25 de outubro, conforme o regime definido por uma diretiva europeia que regula estas alterações duas vezes por ano.