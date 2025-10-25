Não esqueça: Esta madrugada muda a hora

Governo quer dar emprego a jovens sem subsídio através do IEFP

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) iniciou uma “campanha interna” de oferta de emprego dirigida a jovens que não recebem subsídio de desemprego, anunciou o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira.

“O Instituto de Emprego está a seguir uma campanha interna de contacto e oferta de emprego a todos os jovens inscritos sem subsídio”, disse o governante durante a audição na Assembleia da República sobre o Orçamento do Estado para 2026.

A medida faz parte da estratégia do Governo para “combater o desemprego jovem”, juntamente com o novo incentivo de regresso ao trabalho, que apoia jovens desempregados com menos de 30 anos que recebem subsídio de desemprego.

“É preciso reter os nossos jovens em Portugal”, afirmou Adriano Rafael Moreira, defendendo também o regresso de quem emigrou.

Segundo o Ministério do Trabalho, o incentivo representa uma poupança de 13 milhões de euros e deverá abranger cerca de 8.000 beneficiários.

A taxa de desemprego jovem desceu para 18,9% em agosto, o valor mais baixo desde junho de 2023, segundo dados do INE.