Não esqueça: Este fim de semana muda a hora

A direção da APPACDM Braga decidiu encerrar, por tempo indeterminado, os Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão, localizados nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Verde e Esposende.

Na origem da decisão, está uma penhora ocorrida na última semana, por parte do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, na ordem dos 300 mil euros, que deixou a instituição “esvaziada de suporte financeiro”, pode ler-se num comunicado a que a nossa redação teve acesso.

No mesmo documento, assinado pelo diretor da APPACDM Braga, Bruno Silva, é deixada a informação de que não vai ser processado qualquer pagamento de salário no presente mês de março.

Os atuais responsáveis da APPACDM explicam ainda que a penhora ocorrida recentemente está relacionada com “incumprimentos sucessivos da direção anterior”, não conseguindo, para já, avançar com uma data para a resolução do problema.

A Cidade Hoje sabe que, na sequência destes acontecimentos, a atual direção da APPACDM Braga irá reunir com a Segurança Social. O encontro deverá acontecer no decorrer da próxima semana.