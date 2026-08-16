A AD Ninense revelou os nomes que vão integrar a equipa técnica na temporada 2026/27, numa estrutura que mantém a aposta na continuidade depois de uma época histórica para o clube.

Tiago Pinto será o treinador principal, acompanhado por Paulo Pereira, treinador-adjunto. A equipa técnica conta ainda com Tiago Moura, como analista, Joel Correia, treinador de guarda-redes, e Paulo Costa, preparador físico.

Na época passada, a AD Ninense conseguiu a subida da Divisão de Honra da AF Braga para a Pró-Nacional, o principal escalão do futebol distrital.

Para a nova temporada, o clube apresenta uma equipa técnica reforçada, com a mesma ambição e compromisso para enfrentar o novo desafio.