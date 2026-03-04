Sociedade

Nova previsão: Combustíveis podem, afinal, subir 20 cêntimos

Os combustíveis vão ficar mais caros na próxima segunda-feira, altura da habitual atualização semanal.

As previsões mais recentes dão conta que a subida pode chegar aos 20 cêntimos por litro, um reflexo direto da guerra que se vive no médio oriente.

É expectável que o mesmo venha a acontecer com o gás.

Deixe um comentário

Criança operada por engano no Hospital de Riba d’Ave

Uma criança de sete anos foi sujeita, por engano, a uma cirurgia a uma hérnia no Hospital Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, apesar de estar referenciada para a remoção de uma lesão benigna na face. O caso aconteceu em setembro de 2023.

De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde, citada pela Lusa, não foram cumpridos corretamente os procedimentos obrigatórios de segurança antes da operação. Falhou a confirmação rigorosa da identidade da utente e do tipo de cirurgia a realizar, tanto antes da anestesia como imediatamente antes da incisão.

A investigação concluiu que houve lapsos em vários momentos considerados críticos no bloco operatório, incluindo o preenchimento e validação das listas de verificação cirúrgica.

Perante a situação, a ERS emitiu instruções às unidades de saúde envolvidas para reforçarem os mecanismos de controlo e verificação, garantindo que a identificação dos doentes e a confirmação do procedimento sejam feitas de forma clara e em equipa, evitando a repetição de casos semelhantes.

Famalicão Beer Fest está de volta para a 7.ª edição

De 2 a 5 de julho de 2026, a Praça Mouzinho de Albuquerque volta a receber o Famalicão Beer Fest, que este ano cumpre a sua sétima edição e reforça o estatuto de um dos eventos de verão mais aguardados em Vila Nova de Famalicão.

Organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, o festival aposta na diversidade e na qualidade, reunindo várias cervejarias artesanais, entre presenças já habituais e novas marcas que prometem surpreender o público. Durante quatro dias, não faltarão propostas para todos os gostos, com diferentes estilos e combinações de sabores.

A par da cerveja artesanal, o certame mantém a componente musical e o ambiente descontraído que têm marcado as edições anteriores, convidando a comunidade a sair à rua para momentos de partilha, animação e convívio no coração da cidade.

PSP alerta para burla do “WhatsApp Gold”

A Polícia de Segurança Pública está a alertar para uma nova tentativa de burla que circula através do WhatsApp.

Segundo a PSP, os utilizadores estão a receber uma mensagem que convida à atualização para uma suposta versão “WhatsApp Gold”. No entanto, trata-se de uma fraude.

Ao carregar no link indicado na mensagem, o telemóvel ou outro dispositivo pode ficar infetado com vírus.

As autoridades aconselham a eliminar imediatamente a mensagem e a não clicar em qualquer ligação. A PSP recorda ainda que apenas existem as versões WhatsApp Messenger e WhatsApp Business.

Mau Tempo: Depressão Regina chega esta segunda-feira

A depressão Regina deverá trazer chuva e vento ao Norte de Portugal na segunda e terça-feira, embora sem impacto significativo previsto.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser mais frequentes a partir da tarde de segunda-feira e, pontualmente, acompanhados de trovoada.

O vento deverá soprar do quadrante sul, por vezes com maior intensidade nas zonas mais altas, mudando gradualmente para leste ao longo do dia.

Apesar da passagem desta depressão, o IPMA não antecipa situações de risco relevantes para a região Norte, recomendando apenas o acompanhamento das previsões meteorológicas nos próximos dias.

Aumentos iminentes: População pode ‘pagar a fatura’ da guerra no preço da gasolina e gasóleo

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irão estão a aumentar a tensão nos mercados energéticos e podem ter reflexos diretos no preço do petróleo.

O barril de Brent, referência na Europa, fechou sexta-feira nos 72,48 dólares, o valor mais alto em sete meses, já sob o efeito da instabilidade geopolítica. O Irão, membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), produz atualmente cerca de 3,1 milhões de barris por dia e detém as terceiras maiores reservas mundiais de crude.

O principal receio centra-se no eventual bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial. Um encerramento desta rota estratégica poderá afetar a oferta global e pressionar ainda mais os preços, com impacto significativo nas economias asiáticas, sobretudo na China.

Prazo para validar faturas termina esta segunda-feira

Termina já amanhã, segunda-feira, 2 de março, o prazo para validar as faturas referentes ao IRS de 2025. Quem ainda não confirmou as despesas no Portal das Finanças deve fazê-lo quanto antes, para garantir que todas as deduções são devidamente consideradas.

A validação pode ser feita de forma simples através da aplicação e-Fatura, disponível para Android e iOS. A app permite classificar as faturas pendentes nas respetivas categorias e, em muitos casos, validar várias ao mesmo tempo, desde que sejam do mesmo emitente ou surjam na mesma página.

Desta forma, o processo torna-se mais rápido e prático, evitando esquecimentos de última hora.

Recorde-se que, este ano, o prazo foi excecionalmente prolongado até 2 de março, em vez da habitual data de 28 de fevereiro. Num e-mail enviado aos contribuintes, a Autoridade Tributária e Aduaneira confirma que “está a decorrer até dia 2 de março o prazo para validar as faturas relativas a 2025”.