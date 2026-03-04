Nova previsão: Combustíveis podem, afinal, subir 20 cêntimos

Uma criança de sete anos foi sujeita, por engano, a uma cirurgia a uma hérnia no Hospital Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, apesar de estar referenciada para a remoção de uma lesão benigna na face. O caso aconteceu em setembro de 2023.

De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde, citada pela Lusa, não foram cumpridos corretamente os procedimentos obrigatórios de segurança antes da operação. Falhou a confirmação rigorosa da identidade da utente e do tipo de cirurgia a realizar, tanto antes da anestesia como imediatamente antes da incisão.

A investigação concluiu que houve lapsos em vários momentos considerados críticos no bloco operatório, incluindo o preenchimento e validação das listas de verificação cirúrgica.

Perante a situação, a ERS emitiu instruções às unidades de saúde envolvidas para reforçarem os mecanismos de controlo e verificação, garantindo que a identificação dos doentes e a confirmação do procedimento sejam feitas de forma clara e em equipa, evitando a repetição de casos semelhantes.